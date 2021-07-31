Милованов объяснил суть конфликта с Данилюком

31.07.2021 15:06

Укринформ

Экс-министр экономики, а ныне советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов объяснил, почему его на праздновании дня рождения бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка ударил сам именинник.

Об этом Тимофей Милованов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло, если забыть о фамилиях? Кандидат на председателя Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения главу конкурсной комиссии по отбору председателя (приглашение и подтверждение на фото). И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса", – написал Милованов.

По словам Милованова, кандидат "говорит, что он реформатор, что на комиссию оказывали давление, чтобы его отстранить. А на самом деле – давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник".

Милованов считает, что так делали в 90-х: били чиновников, когда они принимали «не те» решения; и что такая практика должна прекратиться.

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Также советник главы Офиса Президента убежден, что должность председателя БЭБ требует сильной психической стабильности.

"Вот кандидат показал, как он реагирует на стресс. И это к нему пришел многолетний товарищ. На этой должности будут председателю реальные угрозы делать и создавать стресс. И что, он тоже так будет реагировать?" – спрашивает Милованов и призывает всех подумать, "хотите ли вы иметь председателем БЭБ человека, который дерется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд, обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если он считает себя правым".

Как сообщали СМИ, конкурсная комиссия по отбору на руководителя Бюро экономической безопасности, которую возглавляет Милованов, не пропустила кандидатуру Данилюка.

Ранее Данилюк на своей странице в Фейсбуке жаловался на решение конкурсной комиссии.

"Ручная конкурсная комиссия исключила меня из конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, которое я придумал, предложил и системно пытался запустить в течение более 10 лет.

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Я знал, что так будет, но предлог, под которым они это сделали, – это просто эпично! Оказывается, у меня нет профильного образования!

Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира – Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах – значит, у меня было достаточно образования, а сейчас – нет?!» – возмутился Данилюк.

По материалам: Укринформ