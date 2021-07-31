Институт Роберта Лэнсинга: Путинский режим приближается к ситуации 1991 года

30.07.2021 17:51

Укринформ

Об этом говорится в аналитическом исследовании "Россия: Вызовы и уязвимости", размещенном на сайте института

Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль, отмечают авторы аналитического исследования, и создает неблагоприятный климат как вокруг России, так и внутри нее. Грубые вмешательства во внутренние дела стран Европы и разведывательные подрывные операции на их территориях – подорвали доверие к Москве и убедили население европейских стран во враждебной и агрессивной политике России, реанимировав воспоминания времен Холодной войны.

Кремль выбрал конфронтационный путь и во время пандемии COVID-19, сконцентрировавшись на дезинформационных операциях, дискредитации вакцин иностранного производства и используя собственные сомнительные препараты, позиционировавшиеся как вакцины, с геополитической целью. Москва пытается поддерживать антивакцинные движения путем дезинформационных кампаний в мире. Это усиливает недовольство правительств стран, которые таким образом становятся жертвами распространения ковида.

Россия пошла на соревнование с США относительно присутствия на европейском газовом рынке, пытаясь уменьшить долю американского LNG-газа. В то же время процесс достройки газопровода "Северный поток-2" продемонстрировал возможности России по созданию искусственного дефицита газа в Европе и оперативного увеличения цен путем, например, ремонта одного из участков газопровода.

Соглашение между США и ФРГ относительно "Северного потока-2", встреча в Женеве позволили России усилить свои позиции в медийной плоскости. Впрочем, они добавили стимула к противодействию российской экспансионистской политике в Европе и усилили движение противников проекта в США.

В практической плоскости противостояние между США и РФ будет усиливаться в ответ на киберпреступления, вмешательство в выборы, в том числе в Конгресс, которые состоятся в 2022 году, на признаки которых уже указал Белый дом.

Администрация Д. Байдена усиливает Трансатлантическое и Транстихоокеанское сотрудничество: с ЕС, NORDEFCO, Японией, Южной Кореей.

Ситуация в Центральной Азии, в частности, запланированный вывод американского контингента из Афганистана – активизировали деятельность "Талибана".

Угрозы прихода к власти "Талибана" создают давление на страны Средней Азии, которые входят в зону влияния РФ. Поскольку Кремль в регионе ведет борьбу с Вашингтоном, сворачивание военного контингента США в Афганистане оставило Россию без эффективной стратегии в регионе. В случае прихода талибов к власти, россияне столкнутся с радикальным изменением среды, в которой им придется действовать. Формирование правительства заставит талибов заниматься экономикой страны, а также вести переговоры о сотрудничестве со странами периметра. Это повышает риски того, что Афганистан под талибами пойдет на конфронтацию со странами региона, что создаст давление на Россию и заставит ее оказывать помощь в том числе и в рамках военного союза ОДКБ. Любое вхождение России в конфликт на территории Центральной Азии – для России будет проигрышным, как с военной, так и с политической точки зрения.

США договорились с Турцией относительно обеспечения контроля над ситуацией в Афганистане с помощью турецкого контингента, который может вырасти количественно. Президент Турции Р. Т. Эрдоган для расширения своего влияния на Афганистан и Центральную Азию в целом использует традиционную уже политику общих истории и культуры. На этом фоне Россия проигрывает Турции в регионе.

На Южном Кавказе соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном под эгидой РФ и Турции относительно Нагорного Карабаха, является нестабильным. Это подтверждает инцидент на границе между Арменией и Азербайджаном от 28.07.2021. Самостоятельная игра Кремля, направленная на увеличение военного и политического присутствия в Армении, нивелирует миротворческий потенциал России среди союзников. Заявление Азербайджана о создании единых вооруженных сил с Турцией свидетельствует об ослаблении роли Кремля в регионе, а в среднесрочной перспективе – приведет к обострению отношений между Анкарой и Москвой.

Ключевые внутренние вызовы и проблемы России

Большинство внутренних вызовов и проблем России – результат конфронтационной внешней политики России, а также стремления режима Путина сохранить власть и обеспечить ее трансфер.



Карикатура Сергея Елкина

Важным краткосрочным вызовом для Кремля является проведение выборов в Государственную думу. В условиях отсутствия новой национальной идеи, вокруг которой политическое руководство могло бы сплотить электорат, оно взамен предлагает устаревшую уже концепцию "крепости в осаде". Это происходит на фоне падения рейтингов власти и признаков критического ухудшения экономической ситуации в государстве.

Следует констатировать, что в России отсутствуют альтернативные (оппозиционные силы), способные получить поддержку широких слоев населения. Таким образом, сегодня Россия близка к ситуации 1991 года: экономика страны усиливает недовольство населения в то время, когда отсутствие оппозиции не позволяет провести трансфер власти мирным путем и законным способом. Продолжение экономического истощения России в действующих условиях может привести к радикальным сценариям в обществе.

В. Путин, который держит дистанцию с "Единой Россией", публично продемонстрировал поддержку этой политической силе. Выборы в парламент сверхважны для Путина. Поскольку новый состав парламента должен обеспечить транзит власти в 2024 году. Впрочем, население России лояльно относится к фигуре «царя», но может противиться опричникам и чиновникам. Таким образом, победа провластной "Единой России" может произойти лишь в случае наимасштабнейших фальсификаций. Но они, в свою очередь, могут усилить антипутинские настроения, хотя сценарий массовых беспорядков маловероятен даже в случае ухудшения социально-экономического положения.

Недовольство уровнем жизни скорее всего приведет к деградации населения, увеличению потребления алкоголя, наркотических веществ, и соответственно – активности преступности в стране.

Фиаско режима В. Путина в борьбе с коронавирусом, провал вакцинации и неспособность российской вакцины эффективно защитить от заболевания – заставляют власть акцентировать на социальных и экономических программах поддержки сограждан. Они требуют увеличения расходов, что невозможно при условии сохранения текущих макропоказателей. Единственным сценарием реализации этих государственных социальных программ является увеличение денежной массы и доходов от энергетического сырьевого экспорта. Впрочем, в первом случае это усилит инфляционное давление на экономику, а второй – требует инвестиций или создания стрессовой нагрузки на мировой рынок, что вызовет усиление санкционного давления, а соответственно – увеличение давления на экономику.

Фактор выборов увеличивает давление на госрезерв, что закладывает основу для создания дефицита на продукты питания

Среди экономических угроз России в краткосрочной перспективе:

● Рост инфляции (смещение [внимания] населения и бизнеса в сторону [покупки] золота). В июле наблюдаемый уровень инфляции (как ее оценивает население) составил 16,5%. Каждый пятый житель России оценивает инфляцию в 30% и выше.

● Рост долговой нагрузки. Долги граждан выросли до 31 млрд. дол. Суммарный долг населения перед банками превысил размер федерального бюджета и сравнялся с суммой, которую население держит в банках в национальной валюте. Спрос на кредиты разгоняет инфляцию в России и приводит к дальнейшему росту бедности. Динамика работает на увеличение инфляционных ожиданий и подталкивает к росту уровень цен в стране.

● Опустошение банковской системы. Население России активно забирает деньги с банковских счетов. Депозитные ставки уже не покрывают инфляцию, и люди пытаются забрать средства, пока они еще имеют покупательную способность.

● Падение покупательной способности, что будет способствовать росту бедности.

● Сокращение запасов стратегических ресурсов. Темпы сокращения за последние три года увеличились втрое. Из 30 млрд тонн запасов нефти лишь 36% являются рентабельными. Этого объема хватит на 19 лет добычи. В последние три года не выполнен план по поиску и разведке арктической нефти, золота, серебра, урана, хромовой руды, свинца и вольфрама.

● Уменьшение размера реальных пенсий бьет по электоральному ядру власти. Доходность инвестирования пенсионных средств ВЕБ-банком по результатам первого полугодия имеет отрицательный баланс в реальном выражении.

На осень эти тенденции станут еще более заметными, что во времени совпадает с выборами в парламент.

Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лэнсинга (Robert Lansing) – это некоммерческая организация по вопросам государственной политики со штаб-квартирой в американском штате Делавэр и региональным офисом в Париже. Исследовательский институт Роберта Лэнсинга анализирует стоящие перед демократическими обществами глобальные вызовы и имеет целью улучшить способность стран НАТО противодействовать гибридным операциям и реагировать на новые угрозы. Среди авторов на сайте института – американский консул во Владивостоке в 2007-2010 гг. Том Армбрустер, бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ, бывший руководитель российского департамента разведслужбы Джон Сайфер, бывший агент контрразведки армии США в Ираке Дэвид Дебатто и ряд других экспертов в сфере геополитики.

* * *

По материалам: Укринформ