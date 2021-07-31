Хотят выяснить причины бездействия: СНБО выслушает голову Госэкоинспекции

30.07.2021 19:44

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны планирует заслушать председателя Государственной экологической инспекции на ближайшем заседании.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске Донецкой области, передает корреспондент Укринформа.

"Президент Владимир Зеленский сделал акцент на бездействии нашей экологической службы. Он считает, что на ближайшем заседании мы заслушаем председателя этой службы", – сказал Данилов.

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По его словам, СНБО хочет выяснить причины бездействия службы при решении проблемы, в частности, бассейна реки Ингулец. Также Данилов обратил внимание на то, что одними из самых больших загрязнителей воды являются водоканалы.

Кроме того, СНБО рассмотрел вопрос качества питьевой воды. Данилов сообщил, что в каждой громаде должны вести публичный мониторинг состояния воды.

Как сообщалось, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде утвердить государственную целевую программу "Питьевая вода" на период 2022-2026 годов. Цель программы – обеспечение населенных пунктов качественным централизованным водоснабжением, доведение качества питьевой воды до установленных нормативов, строительство инфраструктуры, которая обеспечивает водоснабжение и контроль качества воды.

По материалам: Укринформ