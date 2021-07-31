Эксперт озвучил задачи новой стратегии внешней политики Украины

31.07.2021 19:34

Укринформ

Новая стратегия внешнеполитической деятельности Украины, утвержденная на заседании Совета национальной безопасности и обороны вчера, 30 июля, содержит четкие критерии работы для профильных ведомств, а также Офиса Президента.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал "Дом", об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

В стратегии в очередной раз закреплен курс Украины на вступление в НАТО и Европейский Союз (ЕС). Эти же положения отражены в Конституции Украины.

"Это немножко разный формат документов. В Конституции закреплены базовые цели. Это уже определение на уровне высшего законодательного обеспечения внешней политики. Изменить это очень сложно, одновременно надо найти более 300 голосов в Верховной Раде. Что касается стратегии, то это, вероятно, документ, который должен быть рабочим, который должен определять четкие ориентиры прежде всего для Министерства иностранных дел, для Офиса Президента и всех, кто причастен к внешнеполитической деятельности", – пояснил Фесенко.

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По мнению политолога, новая стратегия – это также документ, по которому должны оценивать деятельность внешнеполитических ведомств страны.

"Например, если поставлена ​​приоритетом работа над привлечением инвестиций, значит, каждое посольство должно постоянно этим заниматься. И оценка работы посольства должна проходить по этому показателю. Поэтому это важнейший документ с точки зрения оценки работы Министерства иностранных дел, оценки работы посольства, всех учреждений, связанных с внешней политикой", – уточнил Фесенко.

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Как сообщалось, 30 июля в Краматорске состоялось первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании утвердили стратегию внешней политики Украины, которая содержит 254 пункта. В общей сложности стратегия содержит 6 приоритетных направлений внешней политики: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; противодействие агрессивной политике Российской Федерации; курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций; защита прав и интересов граждан Украины за рубежом; продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

По материалам: Укринформ