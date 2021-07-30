Политика

Зеленский назначил главу миссии при НАТО

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Зеленский назначил главу миссии при НАТО

Зеленский назначил главу миссии при НАТО

30.07.2021 11:41

Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой Миссии Украины при НАТО.

Как сообщает Укринформ, соответствующий указ №334/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну Главой Миссии Украины при НАТО", – отмечается в документе.

Наталья Галибаренко – украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел с 9 марта 2014 года. С 26 августа 2015 года по 20 июля 2020 года работала послом Украины в Великобритании.

Читайте также: Зеленский назначил четырех послов

Миссия Украины при НАТО – дипломатическое представительство при международной организации, основанное с целью обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете Евроатлантического партнерства. Должность главы Миссии была вакантна с августа 2019 года.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

31 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

1 час ago

Бывший баскетболист клубов НБА продлил контракт с “Днепром”

2 часа ago

Land Rover представил мощный внедорожник с камерами на 360°

2 часа ago

В Киеве 1 августа закроют несколько станций метро

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button