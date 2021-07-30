Украина переходит к следующему этапу выполнения Парижского климатического соглашения – Данилов

30.07.2021 20:19

Укринформ

Украина должна перейти к следующему этапу выполнения Парижского климатического соглашения в рамках взятых на себя обязательств и двигаться вместе с ведущими странами цивилизованного мира.

Об этом на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Донецкой области заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает корреспондент Укринформа.

«То, что касается наших обязательств относительно Парижского соглашения. Вы знаете, что Украина в своё время брала такие обязательства, мы их выполнили – то, что касается ограничения выбросов. Мы сейчас берем второй пункт таких своих обязательств. По поручению Президента Украины мы должны сокращать выбросы, должны развивать «зеленую» экономику, должны развивать современный мир и двигаться вместе со всеми странами цивилизованного мира, которые подписали Парижское соглашение»¸- отметил Данилов.

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Как сообщалось, Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Документ подписали представители 196 стран мира. Соглашение заменило Киотский протокол, срок действия которого истекал в 2020 году. Этот протокол обязывал сокращать выбросы парниковых газов только развитые страны. Новые же обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от уровня экономического развития. Цель Парижского климатического соглашения 2015 года – ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов.

По материалам: Укринформ