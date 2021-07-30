Политика

Украина направит в Турцию пожарный самолет

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Украина направит в Турцию пожарный самолет

Украина направит в Турцию пожарный самолет

30.07.2021 00:41

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предоставит Турции всю необходимую помощь в связи с масштабными пожарами.

Как передает Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.

«Выразил своему другу – Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию», – написал Зеленский.

Он также отметил, что украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время.

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Как сообщал Укринформ, в результате масштабного лесного пожара, охватившего район Манавгат в турецкой провинции Анталия, погиб по меньшей мере один человек, еще шесть человек госпитализированы.

По материалам: Укринформ

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