В Украине впервые за годы Независимости утвердили стратегию внешней политики

30.07.2021 18:27

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны одобрил Стратегию внешнеполитической деятельности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Донецкой области, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня произошло историческое событие – впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную Стратегию внешнеполитической деятельности", – сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что в документе четко определена цель внешней политики – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

Он сообщил, что документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики: первое – обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, второе – противодействие агрессивной политике Российской Федерации, третье – курс на членство в ЕС и НАТО, четвертое – продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, пятое – защита прав и интересов граждан Украины за рубежом и шестое – продвижение положительного имиджа Украины в мире.

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По словам Кулебы, Стратегия внешнеполитической деятельности является объемным документом, который содержит 254 пункта, но его содержание можно систематизировать по трем основным темам.

«Первая – Украина является активным участником международной политики, вторая – Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира, третья – Украина является страной новых экономических возможностей. Эти три принципа будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 9 июня согласовал проект указа Президента о введении в действие решения СНБО по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

По материалам: Укринформ