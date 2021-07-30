В Донецкой области состоится заседание СНБО – рассмотрят восемь вопросов

30.07.2021 08:00

Укринформ

На территории Донецкой области 30 июля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала Украина24 сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, будут рассматриваться вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицинские вопросы, в общей сложности восемь вопросов.

Данилов добавил, что выездные заседания станут практикой, будут привлекать органы местного самоуправления.

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Как сообщалось, ранее Данилов заявлял, что заседание СНБО 16 июля состоится в одной из областей (в Сумах – ред.). 15 июля стало известно, что Совбез соберется в Киеве из-за отчета Кабинета Министров в парламенте.

Данилов тогда объяснил, что многие члены правительства являются также и членами СНБО, а поскольку в пятницу в Верховной Раде проходит час вопросов к Кабмину, то министры могли не успеть доехать до Сум.

По материалам: Укринформ