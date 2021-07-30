Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Медведчуку
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Медведчуку
30.07.2021 12:18
Укринформ
Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу защиты народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В зале суда присутствуют Медведчук со своими защитниками, представители обвинения, журналисты.
В настоящее время выступает один из адвокатов парламентария.
Как сообщалось, 9 июля Печерский райсуд Киева продлил до 7 сентября меру пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.
Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на расхищение национальных ресурсов в Крыму.
Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
Кроме этого, Медведчука подозревают в госизмене (передача агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).
Печерский районный суд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля – электронный браслет до 9 июля.
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В то же время депутата Козака суд объявил в розыск.
Офис генпрокурора продлил до шести месяцев – до 11 ноября срок досудебного следствия по делу депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.
По материалам: Укринформ