Проект изменений в части децентрализации должен быть согласован с местными властями – Разумков

30.07.2021 00:56

Укринформ

Законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации должен быть согласован с местными властями.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время выступления на XVI Украинском муниципальном форуме в Одессе.

"Этот законопроект (об изменениях в Конституцию в части децентрализации – ред.) должен включать в себя максимально согласованную позицию – как в стенах Верховной Рады Украины, потому что все хорошо помнят, что для принятия изменений в Конституцию необходимы 300 голосов. Так же этот законопроект должен быть согласован и с местными властями. Потому что именно вам потом по этой реформе жить и работать, именно вам реализовывать те полномочия, которые фактически сегодня вам уже переданы в громады. Потому что это не только ресурсы, это и ответственность, которая будет лежать на каждом из вас и каждом из нас", – заявил спикер.

Он добавил, что завершение реформы децентрализации – один из ключевых вопросов в повестке дня Верховной Рады.

Разумков выразил надежду скоро увидеть соответствующий законопроект.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

В январе 2020 года после дискуссий в экспертной среде, в местном самоуправлении и в обществе предложенные изменения были отозваны из парламента для доработки.

С тех пор идет работа по разработке новой редакции изменений в Конституцию в части децентрализации.

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Проект изменений в Конституцию относительно реформированной системы местного самоуправления и территориальной организации власти и децентрализации властных полномочий согласовали все участники Конституционной комиссии, образованной главой государства. После согласования в Офисе Президента документ направят в Верховную Раду.

По материалам: Укринформ