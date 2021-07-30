Помощь Украине и санкции против Nord Stream 2: Палата представителей США одобрила законопроект
Помощь Украине и санкции против Nord Stream 2: Палата представителей США одобрила законопроект
29.07.2021 22:16
Укринформ
Нижняя палата Конгресса США одобрила финансовый законопроект, содержащий поправки с обязательным введением санкций против российского газопровода Nord Stream 2.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Facebook Посольства Украины в Вашингтоне, передает Укринформ.
«Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против« Северного потока-2 », – отмечается в сообщении.
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Законопроект, в частности, предусматривает выделение на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID), а также связанных программ не менее $ 481 500 000. Это на $28 500 000 больше, чем в бюджете на нынешний год. С этого сметы $ 125 000 000 выделяются с целью помощи Украине в сфере безопасности по статье «Международное военное финансирование» на $ 10 000 000 больше, чем сейчас.
Напомним, для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом Соединенных Штатов Америки.
По материалам: Укринформ