Железняк говорит, что комитет ВР признал его действующим председателем фракции «Голос»

Железняк говорит, что комитет ВР признал его действующим председателем фракции «Голос»

29.07.2021 17:15

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады решил, что Ярослав Железняк остается действующим председателем парламентской фракции "Голос".

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Железняк сообщил на пресс-конференции в четверг.

"25 июля мы, народные депутаты, получили ответ от Регламентного комитета … Это письмо у меня, оно есть у всех коллег. Там Регламентный комитет четко дал ответ о том, что смены главы фракции не произошло, мы … работаем согласно своему положению. Согласно положению, необходимо 14 голосов (для увольнения главы фракции, – ред.). Поэтому из-за нарушения процедуры и из-за отсутствия необходимого количества голосов смены главы фракции не произошло", – сказал Железняк.

Как сообщал Укринформ, представитель фракции "Голос" в ВР Ольга Стефанишина сообщила, что фракция проголосовала за освобождение Ярослава Железняка от должности руководителя фракции.

По сообщению Стефанишиной, такое решение поддержали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции "Голос" в Верховной Раде.

Сам Ярослав Железняк и партия "Голос" на официальном сайте заявили, что информация о его освобождении от должности руководителя фракции «Голос» не соответствует действительности и кадровых изменений во фракции не было, поскольку, согласно положению о фракции, для такого решения необходимо 14 голосов.

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Также сообщалось, что 16 июня десять членов фракции партии "Голос" в Верховной Раде выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняк и объявили о создании отдельного объединения "Справедливость". Представители этого объединения утверждают, что руководство партии и фракции "действует в собственных интересах и завязло в кулуарных договорняках".

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады даст свое заключение о правомерности решения части членов фракции "Голос" об освобождении Ярослава Железняка от должности председателя фракции.

По материалам: Укринформ