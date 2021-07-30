Депутаты ВР убеждали конгрессменов США в необходимости заблокировать Nord Stream 2

Эксклюзив

29.07.2021 18:36

Укринформ

Группа украинских парламентариев, которая посетила Вашингтон, убеждала конгрессменов США в необходимости заблокировать запуск газопровода «Северный поток-2».

Об этом в комментарии Укринформу сообщила народный депутат от партии «Голос» Галина Васильченко.

«Все члены Палаты представителей, с которыми мы встречались, – и демократы, и республиканцы, – подчеркивали, что поддерживают Украину и позиция Белого дома в отношении «Северного потока-2»- ошибочная», – сказала она.

Некоторые из них четко высказались, что поддерживают поправку Марси Каптур в Закон об ассигнованиях на национальную оборону, которая не позволит президенту Джо Байдену в 2022 году отменить санкции против российского газопровода. Эту поправку 1 июля единогласно одобрили члены комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей для дальнейшего вынесения на рассмотрение обеих палат.

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По словам Васильченко, во время встреч с американскими политиками, экспертами и аналитиками группа народных депутатов, которые впервые за последние полтора года совершили поездку в США, рассказывали о реформах в Украине, в частности о децентрализации, принятии законов о судебной реформе, борьбе с коррупцией.

«На всех встречах мы доносили ключевые месседжи о приоритетах Украйны в вопросах евроатлантической интеграции, развитии особого партнерства Украины с НАТО, возможности присоединения США к Нормандской четверке, привлечении инвестиций в Украину», – сказала народный депутат. Кроме того, она обсуждала грантовые программы для создания и развития малого и среднего бизнеса в Украине, «особенно женского предпринимательства».

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Группа из 11 депутатов (7 – от «Слуг народа», 3 – от «Голоса») совершает поездку в США в рамках программы профессиональных обменов Open World («Открытый мир») для налаживания профессиональных украинско-американских связей и консолидации поддержки Украины за рубежом.

Как сообщал Укринформ 21 июля правительства США и ФРГ обнародовали совместную декларацию, в которой изложили позицию относительно завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Документ уже вызвал немало критики, в том числе со стороны Украины. Министерство иностранных дел Украины объявило о том, что направило официальные запросы на проведение консультаций с Германией и ЕС, предусмотренных положениями Соглашения об ассоциации.

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"Северный поток-2" – это российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

По материалам: Укринформ