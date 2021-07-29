Заседание СНБО состоится в Донецкой области – Данилов сказал, что рассмотрят
Заседание СНБО состоится в Донецкой области – Данилов сказал, что рассмотрят
29.07.2021 19:51
Укринформ
Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 30 июля на территории Донецкой области.
Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала Украина24 сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Заседание, которое пройдет завтра (30 июля – ред.), оно будет на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована. Президент согласовал повестку дня", – сказал Данилов.
По его словам, будут рассматриваться вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицинские вопросы, в общей сложности восемь вопросов.
Данилов добавил, что выездные заседания станут практикой, будут привлекать органы местного самоуправления.
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Как сообщалось, ранее Данилов заявлял, что заседание СНБО 16 июля состоится в одной из областей (в Сумах – ред.). 15 июля стало известно, что Совбез соберется в Киеве из-за отчета Кабинета Министров в парламенте.
Данилов тогда объяснил, что многие члены правительства являются также и членами СНБО, а поскольку в пятницу в Верховной Раде проходит час вопросов к Кабмину, то министры могли не успеть доехать до Сум.
По материалам: Укринформ