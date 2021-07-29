Украина и Ливия возобновляют работу межправительственной комиссии после 11 лет перерыва

Украина и Ливия возобновляют работу межправительственной комиссии после 11 лет перерыва

29.07.2021 18:00

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с главой правительства Ливии Абдульхамидом Дбейбой в ближайшее время возобновить работу Межправительственной украинско-ливийской двусторонней комиссии по сотрудничеству после 11 лет перерыва.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В ходе телефонного разговора Кулеба подчеркнул, что Украина последовательно выступает за сохранение территориальной целостности и суверенитета Ливии, а также полностью поддерживает Правительство национального единства и желает успеха его усилиям.

В свою очередь, Абдульхамид Дбейба положительно отметил высокий профессиональный уровень украинских работников сферы здравоохранения, работающих в Ливии.

Кулеба обратился к главе ливийского правительства с просьбой максимально содействовать украинским медикам в их профессиональной деятельности, обеспечении трудовых прав и безопасности.

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Стороны также договорились активизировать политический диалог между Украиной и Ливией и обменялись приглашениями совершить визиты.

В МИД отметили, что в 2020 году объем двусторонней торговли между Украиной и Ливией составил 371,3 млн долларов. Товарооборот по результатам первых пяти месяцев 2021 года составил 124,4 млн долларов.

Как сообщал Укринформ, 7 апреля председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая и поверенный в делах государства Ливия в Украине Бенисса Адел обсудили расширение сотрудничества и увеличение товарооборота между Ливией и Украиной.

По материалам: Укринформ