Политика

В Киеве проходит съезд партии «Голос»

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В Киеве проходит съезд партии «Голос»

В Киеве проходит съезд партии «Голос»

29.07.2021 12:27

Укринформ

В Киеве проходит съезд политической партии "Голос".

Об этом Укринформу сообщили в политсиле.

По данным парламентских источников Укринформа, на съезде, среди прочего, должны быть рассмотрены заявления о выходе из партии членов фракции "Голос" в ВР, которые ранее объявили о недоверии председателю партии Кире Рудык и руководителю парламентской фракции Ярославу Железняку.

Свои заявления о выходе из партии уже опубликовали народные депутаты Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ольга Стефанишина.

По результатам съезда партии анонсирован брифинг руководства и региональных представителей политсилы в 15:30.

Как сообщалось, 16 июня десять членов фракции партии "Голос" в Верховной Раде выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и объявили о создании отдельного объединения "Справедливость". Представители этого объединения утверждают, что руководство партии и фракции "действует в собственных интересах и увязло в кулуарных договорняках".

По материалам: Укринформ

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