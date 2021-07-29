В Киеве проходит съезд партии «Голос»
В Киеве проходит съезд партии «Голос»
29.07.2021 12:27
Укринформ
В Киеве проходит съезд политической партии "Голос".
Об этом Укринформу сообщили в политсиле.
По данным парламентских источников Укринформа, на съезде, среди прочего, должны быть рассмотрены заявления о выходе из партии членов фракции "Голос" в ВР, которые ранее объявили о недоверии председателю партии Кире Рудык и руководителю парламентской фракции Ярославу Железняку.
Свои заявления о выходе из партии уже опубликовали народные депутаты Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ольга Стефанишина.
По результатам съезда партии анонсирован брифинг руководства и региональных представителей политсилы в 15:30.
Как сообщалось, 16 июня десять членов фракции партии "Голос" в Верховной Раде выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и объявили о создании отдельного объединения "Справедливость". Представители этого объединения утверждают, что руководство партии и фракции "действует в собственных интересах и увязло в кулуарных договорняках".
По материалам: Укринформ