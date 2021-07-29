В «Голосе» прокомментировали выход из партии ряда депутатов

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29.07.2021 13:36

Укринформ

Народные депутаты от партии "Голос" должны продолжать выполнять программу политической силы несмотря на выход из партии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, обнародованном в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от партии "Голос", должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы", – говорится в сообщении.

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В политсиле поблагодарили депутатов за работу и выразили уважение к их решению выйти из партии, потому что "действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна". В то же время в «Голосе» подчеркивают, что базовых идеологических разногласий между депутатами партии нет.

Как сообщалось, 29 июля в 11.00 в Киеве начался съезд политической партии "Голос".

Вместе с тем народный депутат Александра Устинова в Фейсбуке написала, что, в частности, ряд парламентариев от "Голоса" принял решение выйти из партии. Также, по ее словам, часть партийцев отказалась участвовать в сегодняшнем съезде.

Свои заявления о выходе из «Голоса» опубликовали, кроме Устиновой, депутаты Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ольга Стефанишина.

По материалам: Укринформ