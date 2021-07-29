В ЕС осудили выдачу российских паспортов на востоке Украины

29.07.2021 17:49

Укринформ

В Евросоюзе обеспокоены решением Москвы привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ, что нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских договоренностей.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, провозглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 29 июля.

"Мы осуждаем массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины в упрощенном и выборочном порядке", – говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма.

Также Евросоюз заявил об обеспокоенности по поводу постановления российского Центризбиркома от 20 июля, которое предусматривает возможность регистрации и голосования онлайн на выборах в Госдуму РФ 19 сентября для тех жителей Донецкой и Луганской областей Украины, которые получили российские паспорта.

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"Такие меры нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции", – заявили в ЕС.

Также напоминалось, что санкции ЕС против России привязаны к полному выполнению Минских договоренностей.

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С осуждением незаконной выдачи российских паспортов на территории ОРДЛО в очередной раз во время заседания Постсовета выступил и глава украинской миссии ОБСЕ Евгений Цымбалюк. Он назвал это "одним из самых грубых нарушений Российской Федерацией Минских договоренностей", которые направлены на полное восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях востока Украины. Также украинский посол осудил намерение Москвы привлечь жителей ОРДЛО с незаконно выданными российскими паспортами к участию в электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ.

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Как сообщал Укринформ, Украина ранее выразила решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины в запланированных на сентябрь этого года выборов в Государственную думу РФ путем участия в электронном голосовании.

По данным СНБО Украины, жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали около 630 тыс. российских паспортов.

По материалам: Укринформ