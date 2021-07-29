РФ контролирует оккупированный восток Украины и должна отвечать за нарушение «тишины» – Подоляк

28.07.2021 13:16

Укринформ

Движение к прочному миру на востоке Украины должно начаться с безоговорочного и скорейшего прекращения обстрелов, и Россия, которая контролирует временно оккупированные территории Донетчины и Луганщины, должна нести ответственность за выполнение договоренностей о прекращении огня.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу.

"Украина, безусловно, настаивает на том, что прекращение боевых действий и всех обстрелов должно быть безоговорочным и состояться как можно быстрее. Движение к честному и прочному миру должно начаться именно с этого шага. Российская сторона имеет полный контроль над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей и над всеми вооруженными формированиями, которые там находятся. Поэтому именно российская сторона должна нести и ответственность за выполнение договоренностей о прекращении огня", – подчеркнул он.

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Подоляк заявил, что соблюдение режима прекращения огня и в прошлом году нельзя было назвать абсолютным, поскольку продолжались "провокационные обстрелы со стороны оккупационных сил". Однако он отметил, что впервые за все время войны удалось вернуть полную тишину почти на всей линии разграничения.

Благодаря этому, по его мнению, удалось показать гражданам Украины по обе стороны линии разграничения, что мир – возможен, а нормальная жизнь может начать возвращаться благодаря дипломатическим усилиям.

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"Понятно, что в реальной жизни на бывает идеальных историй. Тем не менее именно благодаря режиму тишины, введенному в прошлом году в том числе и прежде всего благодаря упорному труду Президента, удалось спасти десятки жизней украинских военных и гражданских. За время тишины количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а боевые потери среди военных сократились в 10 раз", – отметил советник руководителя ОП.

В то же время он подчеркнул, что продолжается работа относительно возможной встречи на уровне лидеров Нормандского формата.

"Очевидно, что такая встреча будет содержательной, поэтому ее проведение может дать прогресс для достижения мира на востоке Украины", – добавил Подоляк.

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Как сообщалось, с полуночи 27 июля 2020 года на территории Луганской и Донецкой областей начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Соответствующее решение приняли 22 июля 2020 года три стороны – Украина, Россия и ОБСЕ.

Пресс-секретар Президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу 27 июля заявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины является неидеальным и не устраивает украинскую сторону, но за год его действия удалось уберечь жизнь и здоровье многим украинским военным.

В украинской делегации в Трехсторонний контактной группе обнародовали данные, что на востоке Украины за год режима "тишины" погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения. При этом в делегации напомнили, что по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года смертей украинских военных вдвое меньше, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов. Так, с 27 июля 2019 года до 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 4 257 обстрелов, погибли 88 украинских военнослужащих, 494 – получили ранения.

По материалам: Укринформ