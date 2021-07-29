Присвоение Межигорья: НАБУ и САП просят арестовать Януковича и его сына

Присвоение Межигорья: НАБУ и САП просят арестовать Януковича и его сына

28.07.2021 18:36

Укринформ

НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме информирует пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну. Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением", – говорится в сообщении.

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В частности, действия экс-президента квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УКУ, его сына – по ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 УКУ, ч.3 ст.209 УКУ.

Как отмечается, НАБУ расследует это дело с декабря 2019 года, а материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Как сообщалось, Генпрокуратура расследовала дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении экс-президенту Януковичу.

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Затем, после потери функции следствия, это дело с ГПУ передали для расследования детективам НАБУ и прокурором САП. В связи с объявлением Януковича в розыск НАБУ и САП просили суд заочно взять под стражу экс-президента.

19 января этого года, по информации СМИ, Апелляционная палата ВАКС отказалась арестовать Виктора и Александра Януковичей.

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По версии следствия, Александр Янукович организовал создание и приобретение частных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению Межигорьем. Его отец Виктор Янукович, будучи в 2007 году в должности премьер-министра, по информации следствия, был пособником и путем злоупотребления своим служебным положением помог завладеть госимуществом в особо крупных размерах.

Также Александра Януковича подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.

По материалам: Укринформ