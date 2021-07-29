Политика

Президент ввел Залужного в состав СНБО

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Президент ввел Залужного в состав СНБО

Президент ввел Залужного в состав СНБО

28.07.2021 19:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает Укринформ, соответствующий указ № 325/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства. 

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича – главнокомандующего Вооруженными силами Украины», – говорится в документе.

В то же время Президент вывел из состава СНБО бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

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Как сообщал Укринформ, 27 июля Президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По материалам: Укринформ

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