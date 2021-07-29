НАПК проверит декларацию Медведчука: подозревают, что он живет не по средствам

НАПК проверит декларацию Медведчука: подозревают, что он живет не по средствам

28.07.2021 22:18

Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку 40 деклараций депутатов и должностных лиц по результатам мониторинга их образа жизни, среди которых и декларация председателя политсовета «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.

Об этом в среду, 28 июля, сообщила пресс-служба НАПК, передает Укринформ.

Агентство отметило, что мониторинг дал основания считать, что образ жизни Медведчука не соответствует указанным в декларации доходам. Также проверят декларации начальника отдела Волынской таможни Михаила Бурдейного и чиновницы Великоалександровской райгосадминистрации Херсонской Елены Дудки.

Согласно плановой проверки НАПК пересмотрит декларации восьми народных депутатов: Николая Стефанчука, Олега Марусяка, Вадима Струневича, Людмилы Буймистер, Сергея Кузьминых («Слуга Народа»), Натальи Пипы («Голос»), Игоря Молотка («За майбутнє») и Иванны Климпуш-Цинцадзе («Европейская Солидарность»).

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Декларации еще 12 депутатов и должностных лиц проверят по результатам автоматического анализа рисков, а еще 16 – по сообщениям о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранительных органов. Проверка всех декларантов продлится до 120 дней и может быть продлена еще максимум на 60, напоминают в НАПК.

Согласно декларации Медведчука 2020 года, его семья увеличила свои денежные активы в два раза, если сравнить с 2019 годом. Большинство сбережений она сохраняет в российских рублях в белорусском банке.

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Как сообщалось, 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчука и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

Кроме этого, Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ).

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Печерский районный суд Киева 13 мая избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля – электронный браслет до 9 июля.

Офис генерального прокурора продлил до шести месяцев – до 11 ноября срок досудебного следствия по делу депутатов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

По материалам: Укринформ