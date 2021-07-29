Машовец обсудил подготовку визита Зеленского в США с американским атташе

28.07.2021 22:27

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец обсудил ход оборонных реформ в Украине и подготовку визита Президента Зеленского в США с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и представителями Посольства Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в ОП, передает Укринформ.

Представителям Посольства США рассказали о проведении оборонных реформ в Украине и имплементации принятых недавно законов и других документов по вопросам национальной безопасности и обороны. Собеседники уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов военного управления, усилению гражданского демократического контроля, а также развитии территориальной обороны и сопротивления в соответствии с принятой 16 июля текущего года Закона Украины «Об основах национального сопротивления».

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С целью надлежащего обеспечения подготовки визита Владимира Зеленского в США заместитель руководителя Офиса Президента обсудил завершения обработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли. Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита Главы Украинского государства в Вашингтон.

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"Стороны также обсудили практические вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности предоставление Соединенными Штатами помощи в развитии украинских оборонных возможностей, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины. Стюарт заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны и отметила устойчивое движение к углублению украинского-американского оборонного партнерства", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Белый дом подтвердил, что встреча президентов США и Украины в Вашингтоне может состояться 30 августа.

Президент США Джо Байден пригласил Президента Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого момента стороны согласовали даты визита главы Украинского государства в Вашингтон.

По материалам: Укринформ