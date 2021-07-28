Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей и Нацсовета реформ

Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей и Нацсовета реформ

28.07.2021 16:22

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июля, примет участие в совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В четверг, 29 июля, в 15:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при Главе государства и Национального совета реформ", – рассказали в ОП.

По результатам заседания планируется брифинг участников мероприятия.

Заседание будет проводиться в столичном КВЦ «Парковый».

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Как сообщал Укринформ, 4 марта глава государства утвердил Положение о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте, согласно которому он является консультативно-совещательным органом, а среди основных его задач – содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживание эффективного взаимодействия государственных органов, мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

3 июня председателем Палаты местных властей Конгресса был избран Львовский городской голова Андрей Садовой, его заместителями – мэры Житомира и Днепра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

8 июня председателем Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей избран глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, а его заместителями – руководители Николаевского облсовета Анна Замазеева и Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Фото: Форум Украина 30

По материалам: Укринформ