Украина отправит Литве колючую проволоку для защиты границы с Беларусью

Украина отправит Литве колючую проволоку для защиты границы с Беларусью

28.07.2021 16:05

Укринформ

Литва обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для укрепления границы из-за критического роста количества нелегальных мигрантов, которые попадают в страну с территории Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«В период с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской государственной границе критически возросло количество нелегальных мигрантов, попадающих с территории Беларуси на территорию Литвы. В связи с этим литовская сторона, испытывая недостаток технических средств обустройства границы, обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для укрепления границы», – сказал Кулеба, внося на рассмотрение Кабинета Министров проект Указа Президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике.

Читайте также: Литве не хватает колючей проволоки для забора с Беларусью – поможет Эстония

Он попросил чиновников поддержать этот проект, поскольку Литва является другом нашей страны и всегда поддерживает Украину в критических ситуациях.

По предложению Премьер-министра Дениса Шмыгаля Кабинет Министров поддержал проект акта с доработкой в течение одного дня.

По материалам: Укринформ