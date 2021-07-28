Резников будет представлять Украину в ТКГ, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья

Резников будет представлять Украину в ТКГ, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья

28.07.2021 19:25

Укринформ

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что будет представлять Украину во время заседаний Трехсторонней контактной группы, если руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не сможет это сделать по состоянию здоровья.

Об этом Резников заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

«Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. И по состоянию на сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера. Завершится его больничный – и он продолжит, я надеюсь, абсолютно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг у него не будет возможности принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний», – сказал Резников.

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Он также отметил, что для урегулирования ситуации относительно нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созвать именно Трехстороннюю контактную группу – для этого происходит экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе. "Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в группе по вопросам безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ – это конец августа», – отметил вице-премьер.

Как сообщалось, 29 июня, СМИ сообщили, что первый Президент Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого Президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука ухудшилось, он почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.

По материалам: Укринформ