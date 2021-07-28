Президент назначил замглавы Службы внешней разведки
Президент назначил замглавы Службы внешней разведки
28.07.2021 21:49
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синайко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Как передает Укринформ, соответствующий указ № 331/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Синайко Олега Александровича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», – говорится в документе.
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Как сообщал Укринформ, 23 июля Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Кондратюка от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на это место Александра Литвиненко.
По материалам: Укринформ