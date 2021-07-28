Президент назначил замглавы Службы внешней разведки

Резников будет представлять Украину в ТКГ, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья

Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей и Нацсовета реформ

Украина отправит Литве колючую проволоку для защиты границы с Беларусью

Генерал Залужный: что известно о новом главнокомандующем ВСУ

Германия заверила в готовности к консультациям по Nord Stream 2 – Офис Президента

Хомчак отчитался о своей работе в ВСУ

Литовский суд отказал Шарию в двух исках к Фейгину

Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ – по решению Зеленского

Хомчак заменит Коваля на должности первого заместителя секретаря СНБО