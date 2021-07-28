Политика

Президент назначил замглавы Службы внешней разведки

Photo of Admin Admin Send an email 55 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Президент назначил замглавы Службы внешней разведки

Президент назначил замглавы Службы внешней разведки

28.07.2021 21:49

Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синайко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Как передает Укринформ, соответствующий указ № 331/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Синайко Олега Александровича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», – говорится в документе.

Читайте также: Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующих Десантно-штурмовыми войсками и ООС

Как сообщал Укринформ, 23 июля Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Кондратюка от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на это место Александра Литвиненко.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 55 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Олимпиада-2020: Элина Свитолина прошла в четвертьфинал теннисных соревнований

2 часа ago

Двуногий робот Cassie прошел пять км на одном заряде

2 часа ago

Беларусь продлила запрет на въезд украинцев

3 часа ago

Главное за среду: новые правила въезда в Украину, цены на электроэнергию и ставки по депозитам

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button