Литовский суд отказал Шарию в двух исках к Фейгину

27.07.2021 18:15

Укринформ

Литовский суд отказал блогеру Анатолию Шарию в его двух исках к юристу Марку Фейгину в связи отсутствием литовской юрисдикции. Истец лишен статуса беженца в Литве и, вопреки поданным сведениям, не проживает на территории страны.

Об этом Фейгин рассказал корреспонденту Укринформа.

«Напомню очередность событий. 10 мая этого года литовский Департамент миграции лишил Шария статуса беженца на территории Литвы, а значит, и ЕС, и ввел ему 5-летний запрет на посещение Литвы, ЕС. Это решение было принято по представлению Литовского департамента безопасности с формулировкой «угроза национальной безопасности». Часть документов по данному делу была закрыта», – рассказал Фейгин.

Параллельно Шарий подал в литовский суд два иска на Фейгина о «защите чести и компенсации морального вреда» на основании двух телевыступлений последнего. Сегодня пришли документы из литовского суда, из которых стало известно, что иски Шария не приняты. Истец при подаче иска ввел суд в заблуждение – в действительности Шарий не проживает в Литве и потому в данном случае литовский суд не имеет юрисдикции и оставляет иск без рассмотрения, заявил Фейгин и добавил, что он в своем Телеграме выложил документы из суда, которые подтверждают это.

По словам Фейгина, в настоящее время Шарий еще пытается оспорить решение Департамента миграции Литвы.

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«Предполагаю, что рассмотрение этого иска Шария произойдет до конца лета, ну может, быть осенью. Вероятней всего, что и его отклонят. И тогда он окончательно утратит право пребывать на территории Литвы и ЕС в целом. Шарий может попробовать подать документы на статус беженца в Испании, но это вряд ли ему поможет, поскольку в ЕС общая юрисдикция, и там будет учитываться решение Литвы», – пояснил юрист.

Он также напомнил, что в любом случае пятилетний срок полученного ранее Шарием статуса беженца заканчивается 17 января 2022 года. После чего у него практически нет шансов на обновление такого статуса и, значит, придется куда-то переезжать, вероятно, в Россию.

Также Фейгин подал заявление в прокуратуру Литвы о возбуждении против Шария уголовного дела в ЕС за отмывание преступно полученных денег от властей России и приобретения на них дома в Испании (по данному заявлению уже идёт проверка). В 2019 году, когда Шарий еще имел литовские документы и статус беженца, он должен был платить в Литве налоги и декларировать доход. Теперь ему нужно будет доказать законность появившихся у него средств на покупку дома в Испании.

Как сообщалось, 16 февраля блогеру Анатолию Шарию было сообщено в Украине о подозрении по двум статьям УК – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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22 февраля Шарий был вызван для проведения следственных действий, но он не явился. Его неявку СБУ трактует как укрывательство от следствия. Поэтому Шария и его адвоката СБУ пригласило на 25 февраля для ознакомления с материалами производства, которые служили для сообщения подозрения Шарию.

Кроме того, 22 февраля кандидат от «Партии Шария» Валентин Рыбин заявил, что Шарий находится на территории ЕС и имеет статус беженца, и его появление в Украине пока невозможно.

25 февраля в СБУ сообщили, что блогер Анатолий Шарий, который подозревается в госизмене, объявлен в государственный розыск.

В марте Шарий был внесен в базу розыска Министерства внутренних дел Украины. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

Фото з соцмереж

По материалам: Укринформ