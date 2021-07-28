Конкретный план празднования 30-летия Независимости должны представить 2 августа – Никифоров
Конкретный план празднования 30-летия Независимости должны представить 2 августа – Никифоров
27.07.2021 19:33
Укринформ
Организационный комитет может представить конкретный план празднования 30-летия независимости Украины в понедельник, 2 августа.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.
"Офис Президента принимает непосредственное участие в подготовке ко Дню Независимости, но все же там есть организационный комитет. Я знаю, что организационный комитет должен представить конкретный план проведения Дня Независимости, кажется, на форуме "Украина 30", это будет 2 августа", – сказал Никифоров.
Как сообщалось, в День Независимости, 24 августа, в центре Киева планируется проведение военного парада.
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Накануне, 23 августа, должен состояться первый саммит Крымской платформы и Саммит первых леди и джентльменов.
По материалам: Укринформ