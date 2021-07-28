Хомчак заменит Коваля на должности первого заместителя секретаря СНБО
Хомчак заменит Коваля на должности первого заместителя секретаря СНБО
27.07.2021 18:59
Укринформ
Освобожденный от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак будет назначен первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.
Об этом пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров сообщил во время брифинга, передает корреспондент Укринформа.
"Руслан Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО. Соответственно, с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль", – сказал он.
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Как сообщалось, Президент освободил Хомчака от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на нее Валерия Залужного, который был командующим Оперативным командованием "Север".
Коваль был назначен на должность первого заместителя секретаря СНБО 17 февраля 2015 года.
По материалам: Укринформ