Политика

Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ – по решению Зеленского

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ - по решению Зеленского

Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ – по решению Зеленского

27.07.2021 18:22

Укринформ

С поста уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Об этом пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров сообщил во время брифинга, передает корреспондент Укринформа.

"С должности уходит главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Это решение Президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но Президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины", – сказал он.

Никифоров добавил, что, к сожалению, такой синергии пока не видят, а видят – конфликты.

Читайте также: Хомчак назвал пять стратегических целей обороны Украины

Как сообщал Укринформ, Зеленский 28 марта 2020 года назначил Хомчака главнокомандующим ВСУ. До этого Хомчак занимал с мая 2019 года должность начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Баскетбол: новичок Суперлиги назначил нового главного тренера

2 часа ago

Погода в Украине на 28 июля существенно изменится

3 часа ago

Курс валют на вечер 27 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки

3 часа ago

ХК “Мариуполь” подписал лучшего снайпера латвийской первенства

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button