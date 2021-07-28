Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ – по решению Зеленского

Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ – по решению Зеленского

27.07.2021 18:22

Укринформ

С поста уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Об этом пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров сообщил во время брифинга, передает корреспондент Укринформа.

"С должности уходит главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Это решение Президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но Президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины", – сказал он.

Никифоров добавил, что, к сожалению, такой синергии пока не видят, а видят – конфликты.

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Как сообщал Укринформ, Зеленский 28 марта 2020 года назначил Хомчака главнокомандующим ВСУ. До этого Хомчак занимал с мая 2019 года должность начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ.

По материалам: Укринформ