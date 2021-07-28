Хомчак отчитался о своей работе в ВСУ

Хомчак отчитался о своей работе в ВСУ

28.07.2021 02:37

Укринформ

Руслан Хомчак заявил, что еще в 2019 году определил приоритетные задачи как для себя, так и для ВСУ, и основные из них, по его словам, удалось выполнить.

Об этом говорится в обращении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на странице ВСУ в Facebook, передает Укринформ.

По словам Хомчака, "также заложено существенное основание для реализации запланированного". В частности, "в ВСУ завершили первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны и создали систему военного управления, которая обеспечит эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии России и современных безопасностных вызовов".

Кроме того, по словам Хомчака, "органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур".

"Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО", — подчеркнул он.

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Также до конца этого года все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах.

"Удалось осуществить и оптимизацию процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации, применению и обеспечению войск (сил)", — рассказал он.

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Хомчак подчеркнул, что "реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранения дублирования функций между ВСУ и Минобороны".

"В условиях противодействия российской агрессии проведение реформ осложнялось и внутренним сопротивлением, и попытками дискредитации меня и других командиров", — заявил Хомчак.

По его словам, в ведомстве удалось:

проанализировать состояние обеспечения ВСУ;

нарастить организацию подготовки войск по стандартам НАТО;

продолжить внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС;

усовершенствовать учебно-материальную базу;

на должном уровне обеспечить безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ;

углубить сотрудничество в сфере обороны о вхождении в евроатлантической системы коллективной безопасности;

активизировать военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширить сотрудничество в Черноморском регионе.

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В то же время Хомчак заверил, что "несмотря на препятствия, были достигнуты положительные результаты, а введенные изменения необратимы на пути к евроатлантической интеграции Украины".

"Система должна работать независимо от личности. Произошли коренные сдвиги, которые позволят работать без вмешательства "в ручном режиме", — заверил он.

Как сообщалось, Президент уволил Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на неё Валерия Залужного, который был командующим Оперативного командования "Север".

По материалам: Укринформ