Германия заверила в готовности к консультациям по Nord Stream 2 – Офис Президента

Германия заверила в готовности к консультациям по Nord Stream 2 – Офис Президента

28.07.2021 11:41

Укринформ

Уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Маттиас Люттенберг заявил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку – 2", инициированных Украиной.

Об этом он сказал во время встречи с заместителем руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал Маттиаса Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток – 2", акцентировав на связанных с ним острых угрозах безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку – 2", которые инициировало наше государство", – рассказали в ОП.

Кроме того, Жовква проинформировал собеседника о ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, а также об угрозах, связанных с сохранением значительного военного присутствия Российской Федерации вдоль границы Украины.

Со своей стороны, Маттиас Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. По данным ОП, он приветствовал усилия, которые прилагает Украина с целью восстановления мира на востоке.

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"Важным достижением мирного процесса было названо существенное снижение интенсивности обстрелов, а также количества потерь среди военных и мирного населения в течение года, прошедшего после одобрения в Трехсторонней контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

Собеседники также отметили высокий уровень взаимопонимания между украинской и немецкой сторонами по ключевым подходам к мирному урегулированию на востоке Украины. Отмечается, что Жовква и Люттенберг подчеркнули необходимость урегулирования ситуации дипломатическими средствами.

В то же время касаясь вопроса незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, немецкий чиновник заверил, что "ФРГ будет представлена ​​на инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком политическом уровне".

Также были обсуждены вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации относительно европейской перспективы нашего государства.

Люттенберг отметил важность выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и согласился с необходимостью продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса нашего государства.

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Вместе с тем Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС – Россия на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий.

Собеседники также согласились с важностью углубления взаимодействия в контексте реализации евроатлантического курса Украины.

Как сообщал Укринформ 21 июля правительства США и ФРГ обнародовали совместную декларацию, в которой изложили позицию по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2". Документ уже вызвал немало критики, в том числе со стороны Украины. Министерство иностранных дел Украины объявило о том, что направило официальные запросы на проведение консультаций с Германией и ЕС, предусмотренных положениями Соглашения об ассоциации.

"Северный поток – 2" – это российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

Фото: www.president.gov.ua

По материалам: Укринформ