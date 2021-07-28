До конца недели могут назвать, кто заменит уволенных заместителей Тарана

До конца недели могут назвать, кто заменит уволенных заместителей Тарана

27.07.2021 19:40

Укринформ

Кандидатуры на должности заместителей министра обороны проходят проверку, их должны представить до конца этой недели.

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

Он напомнил, что ранее правительство освободило от должностей трех заместителей министра обороны – Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона.

"Кандидатуры преемников на эти должности уже сейчас на финальной стадии согласования, они проходят необходимые проверки и, думаю, что до конца этой недели мы их назовем", – сказал Никифоров.

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По его словам, цель Президента по этим кадровым изменениям в Минобороны заключается в том, что "надо делать больше" в направлении обеспечения военнослужащих, а также в направлении коммуникаций МО.

"Он (Зеленский – ред.) хочет, чтобы современный солдат, который рискует собственной жизнью, имел достойные условия службы, держал в руках современное, надежное оружие, оборудование, технику. Именно на этом направлении – направлении обеспечения надо делать больше, в том числе обеспечении информационном. Уже давно стало клише, война у нас ведется не только в поле, но и в информационном поле, поэтому заместителя, ответственного за коммуникации в Министерстве обороны, также освободили от должности. Это направление, Президент считает, надо усилить", – добавил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 22 июля освободил от должностей трех заместителей министра обороны – Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона.

По материалам: Укринформ