Зеленский примет участие в форуме «Украина 30. Децентрализация»

27.07.2021 16:54

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация», который будет проходить в Киеве 28-29 июля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента Украины.

Участники мероприятия, в том числе представители Офиса Президента, Кабинета Министров, народные депутаты, украинские и международные эксперты, представители Совета Европы и дипломатических учреждений, обсудят реформу децентрализации в Украине.

По информации Офиса Президента, среди прочего, речь пойдет о роли местного самоуправления в условиях децентрализации полномочий, цифровизации как движущей силе развития громад, децентрализации на Донбассе в контексте Минских соглашений. Особое внимание участники уделят обсуждению Европейской хартии местного самоуправления как основы децентрализации. Кроме того, состоятся дискуссии по привлечению инвестиций, реализации инфраструктурных проектов и развитию медицины в ОТГ, сотрудничеству территориальных громад.

В рамках форума также состоится заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года Президент Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В январе 2020 года, после дискуссий в экспертной среде, в местном самоуправлении и в обществе, предложенные изменения были отозваны из парламента для доработки.

С того времени продолжалась работа по наработке новой редакции изменений в Конституцию в части децентрализации.

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В то же время в прошлом году в Украине в результате децентрализации власти были созданы 1469 территориальных громад вместо 11,5 тысячи и созданы 136 районов вместе 490.

По материалам: Укринформ