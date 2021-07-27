Заместитель генпрокурора Мамедов подал в отставку

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27.07.2021 16:14

Укринформ

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подал заявление об отставке.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Tвиттере.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует… Служу украинскому народу", – написал Мамедов.

Как сообщалось, 26 июля в юридической компании "Миллер" сообщили, что Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке. До этого генпрокурор Ирина Венедиктова своим приказом назначила ответственным за состояние организации работы по вопросу Департамента надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Максима Якубовского вместо Мамедова. Затем Якубовский как и.о. генпрокурора подписал приказ, которым генпрокурору Венедиктовой было передано общее руководство Департаментом надзора по делам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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По информации СМИ, появившейся в начале июля, также Мамедова лишили доступа к государственной тайне вслед за тем, как у него забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Мамедов был назначен заместителем генерального прокурора 18 октября 2019 года.

По материалам: Укринформ