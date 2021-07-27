Рейтинг доверия к Зеленскому составляет 45%

Опрос

27.07.2021 13:45

Укринформ

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 45% украинцев, а Премьер-министру Денису Шмыгалю – 16%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», сообщает Укринформ.

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%. Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%. Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%. Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют – 70%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 28%", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 27,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за Зеленского, 13,4% поддержали бы Порошенко, 11,4% – Тимошенко, 10,1% – Бойко, 7,8% – Смешко, 6,1% – Гройсмана, 6,0% – Мураева, 4,1% – Разумкова.

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Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Парламентский рейтинг, по данным опроса, возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию «Европейская солидарность» – 14,3%, «Батьківщина» – 12,8%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,4%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Украинская стратегия Гройсмана» поддерживают 5,0%, Радикальная партия и партия Мураева «Наши» по 4,8%, «УДАР Виталия Кличко» – 4,3%, партию «Сила и честь» – 4,1%, партию «Свобода» – 3,4%. Рейтинг других политических сил – менее 3%.

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В то же время опрос показывает, что направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (25%), как неправильное – 67%, затруднились ответить – 8%. Эксперты добавили, что относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 23-25 ​​июля 2021 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

По материалам: Укринформ