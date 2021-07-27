Политика

Президент ввел Литвиненко в состав СНБО

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Президент ввел Литвиненко в состав СНБО

Президент ввел Литвиненко в состав СНБО

27.07.2021 21:27

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает Укринформ, соответствующий указ №318/2021 от 27 июля опубликован на сайте главы государства. 

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича – главу Службы внешней разведки Украины», – говорится в документе.

В то же время Президент вывел из состава СНБО бывшего главу СВР Валерия Кондратюка.

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Как сообщал Укринформ, 23 июля Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на это место Александра Литвиненко.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ

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