Президент назначил главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного
Президент назначил главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного
Обновлено
27.07.2021 18:28
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Об этом пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров сообщил во время брифинга, передает корреспондент Укринформа.
"Президент благодарен Руслану Хомчаку за службу, но на место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий Оперативным командованием "Север", – сказал Никифоров.
Как сообщалось, Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ, которую он занимал с 28 марта 2020 года. До того Хомчак с мая 2019 года был начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ.
Генерал-майор Валерий Залужный (46 лет) в декабре 2019 года был назначен командующим Оперативного командования «Север». Ранее занимал должности начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя командующего Объединенных сил (2018), начальника штаба – первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ (2017). Был командиром 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады в 2007-2009 годах.
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Родился 8 июля 1973 г. в г Новоград-Волынский Житомирской области. Окончил с отличием общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища в 1997 году, а также с золотой медалью в 2007 году – Национальную академию обороны Украины
Звание «генерал-майор» получил 23 августа 2017 года.
Фото: Минобороны
По материалам: Укринформ