Немецко-американское соглашение по газопроводу побуждает РФ к действиям – МИД Польши

27.07.2021 03:24

Укринформ

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что разрешение на завершение строительства немецко-российского газопровода «Северный поток-2» это плохое решение, которое снизит уровень безопасности в Европе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Польское радио.

Яблонский заявил, что немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

Более того, он напомнил, что за последние несколько лет Россия отвечает, среди прочего, за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров, убийства независимых журналистов и т. п.

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По его словам, дав разрешение на завершение работ по строительству газопровода «Северный поток-2», США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Как сообщалось, Европейская комиссия подтвердила получение от Украины официального запроса на проведение консультаций в связи с объявленной договоренностью между США и Германией относительно завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

21 июля правительства США и ФРГ обнародовали совместную декларацию, в которой изложили позицию относительно завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Документ уже вызвал немало критики, в том числе со стороны Украины. Министерство иностранных дел Украины объявило о том, что направило официальные запросы на проведение консультаций с Германией и ЕС, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации.

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"Северный поток-2" – это российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". В декабре 2019 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Новая администрация США заявила о невозможности остановить строительство газопровода на этом этапе.

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В свою очередь Еврокомиссия напомнила, что в случае завершения строительства газопровода на него будут распространяться положения так называемой Газовой директивы ЕС, которая не допускает монопольного использования таких инфраструктурных объектов.

По материалам: Укринформ