Минстратегпром – год спустя

26.07.2021 15:20

Укринформ

Реформа ОПК и стратегических отраслей промышленности Украины сдвинулась с мертвой точки – Олег Уруский

Завершился год с момента образования Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром). Соответствующее постановление Правительства №624 было принято 22 июля прошлого года. Несмотря на заявления многих скептиков о том, что министерство не дееспособно, что оно не просуществует даже до конца 2020 года, – реальность оказалась противоположной. Впрочем, важно другое: все ли, что планировалось, удалось сделать за это время новообразованному центральному органу исполнительной власти (ЦОИВ)? Сегодня следует констатировать, что темп реализации определенных планов был недостаточным для быстрых изменений. Хотя и немало удалось сделать.

ДВИЖЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

На самом деле, можно много говорить в контексте проведенных за этот год мероприятий: принятие положения, осуществление регистрации Минстратегпрома и введение в действие структуры, решение вопросов с бюджетированием и помещениями для размещения персонала, наполнение штата, получение разрешения на проведение деятельности, связанной с государственной тайной, нормотворческая работа и многое другое. И все – в условиях карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции, регулярной критики и обвинений «доброжелателей», а также противоречивых политических и бюрократических процессов. А поэтому сказать, что период становления министерства был сложным, – это не сказать ничего.

Так, только для примера. В декабре 2020 года Верховной Радой фактически был заблокирован процесс набора кадров в ЦОИВ и лишь в марте текущего – ограничения были сняты парламентом. В таких условиях по состоянию на 19 июля 2021 года удалось укомплектовать штат министерства на 63% (из 333 должностей, утвержденных штатным расписанием, заполнены 211). Хотя планировалось до конца первого квартала текущего года полностью укомплектовать Министерство персоналом. А это, конечно, не может не влиять на текущую организационную работу госструктуры.

Впрочем, коллективу Минстратегпрома удалось за период с июля 2020-го по июль 2021 года подготовить и внести на рассмотрение более 20 постановлений КМУ, 4 распоряжения правительства и 2 Указа Президента Украины. Это удовлетворительный показатель для органа, который приобретает государственный вес. Конечно, в планах было больше.

Приведу ряд важных шагов нормативного характера, которые были осуществлены за отчетный период:

● разработка Минстратегпромом и одобрение СНБО Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

● одобрение разработанных Минстратегпромом в сотрудничестве с заинтересованными сторонами Концепции Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы и Концепции Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы;

● разработка проекта Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы;

● разработка проекта Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

В рамках достижения стратегической цели по восстановлению отечественной промышленности разработан проект Закона Украины «О государственной промышленной политике» и проект постановления КМУ «Некоторые вопросы развития промышленного комплекса Украины».

Однако главным в деятельности Минстратегпрома все же были меры, связанные с реформой оборонной промышленности Украины. К сожалению, не все удалось сделать настолько быстро, как требует текущая ситуация.

Так, Правительством были приняты все необходимые проекты постановлений, разработанные Минстратегпромом, относительно имплементации принятого в 2020 году Закона Украины «Об оборонных закупках», который в корне меняет принципы организации и проведения закупок для нужд обороны. С целью обеспечения переходного периода выполнения оборонного заказа на 2020-2021 гг. в текущем году продолжено действие правительственного постановления 2011 года № 464 «Вопросы государственного оборонного заказа (ГОЗ). Общий объем финансирования оборонного заказа на 2021 год составляет более 27 млрд грн. По состоянию на сегодня заказчиками заключены новые и пролонгированы переходные государственные контракты на сумму более 16 млрд грн (или почти 61 процент от общего объема финансирования, предусмотренного ГОЗ 2021). Планирование оборонных закупок на 2022, 2023 и 2024 годы, начиная с 31 марта 2021 года, уже происходит в соответствии с Законом Украины «Об оборонных закупках».

Также принимаются соответствующие меры для создания электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Уже в августе 2021 года производители и заказчики смогут заключать контракты по новой процедуре, предусмотренной ЗУ «Об оборонных закупках».

Как уже было упомянуто выше, в июне 2021 года решением СНБО была одобрена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Ею учтены пожелания всех заинтересованных сторон, и в стране появился документ стратегического планирования, который определил конкретные направления государственной военно-промышленной политики. Среди наиболее важных, в частности: создание системы стратегического планирования в сфере оборонно-промышленного комплекса; проведение корпоратизации предприятий оборонной промышленности; импортозамещение критических технологий и материалов; снятие нормативно-правовых ограничений относительно создания совместных предприятий с иностранными компаниями и тому подобное. При этом приоритет предоставлен созданию автоматизированных систем управления; ракетной техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продукции специальной химии; средств радиоэлектронной борьбы; безэкипажних платформ и ударной робототехники; экипировки «солдата будущего».

Важно то, что Стратегией закреплен объем средств, который должен быть предусмотрен в государственном бюджете для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса. Ежегодно он должен составлять не менее 0,5% ВВП.

Как уже я отмечал в комментариях для СМИ, в контексте реформирования ОПК, а именно государственного его сегмента, вместе с ГК «Укроборонпром» очерчен будущий вид оборонной промышленности государственного сектора. Предусмотрено создание двух государственных холдингов: "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Это будут управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий, будут заниматься привлечением инвестиций. У каждой из них будут в подчинении субхолдинги по направлениям. После принятия в июле 2021 года ЗУ «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» процесс корпоратизации предприятий ускорится. Надеюсь, и это задача для руководства ГК «Укроборонпром», которую он пройдет должным образом и в Украине будет сформирована эффективная бизнес-среда, которая позволит построить мощный отечественный ОПК. Поскольку рисков в процессе реализации реформы хватает.

Следующие шаги, предпринятые Минстратегпромом, – актуализация Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2022 года, а также Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2022 года. В Министерстве созданы временные рабочие группы по этим вопросам. По результатам работы групп будет обеспечена непрерывность среднесрочного планирования путем разработки проектов документов стратегического уровня на период до 2026 года.

Кроме нормотворческой деятельности, осуществлялось активное взаимодействие с предприятиями оборонной и авиакосмической отраслей промышленности Украины. Так, проведено около 100 совещаний по различным тематикам, в частности относительно развития космической отрасли, ракетного вооружения, трансформации ГК «Укроборонпром», ситуации на ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», ПАО «АвтоКрАЗ», АО «Мотор Сич», «ХГАПП» и др. Руководство Министерства посетило с рабочими визитами более 50 предприятий оборонно-промышленной и авиакосмической отраслей по всей территории Украины. Производители и разработчики почувствовали, что в стране наконец появился государственный орган исполнительной власти, который занимается вопросами развития промышленности.

При непосредственном содействии и поддержке Минстратегпрома получен заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р для Минобороны Украины на ГП «Антонов» (ожидается утверждение программы закупки Ан-178 для МВД). Совместно с ГКАУ осуществляется координация работ по созданию космической системы дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1» и обеспечению запуска спутника «Сич-2-30» в декабре 2021 года. Чтобы не остановились операции с бюджетными средствами ГП «Безопасность» и не допустить банкротства ГАХК «Артем», в рамках реализации государственных контрактов с ГОЗ приняты меры для предотвращения дальнейшего негативного развития событий вокруг этих предприятий.

Минстратегпромом также принимаются меры по созданию Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения на базе ГП «УкрНИИспецсталь». Разработаны мероприятия по образованию государственного учреждения "Агентство оборонных технологий". Разработан проект правительственного решения, проект штатной структуры агентства, его устава и расчета финансирования расходов на 2022 год. Продолжаются мероприятия по созданию Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Подготовлен проект ЗУ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса Украины». Создание указанного Фонда как инструмента наполнения специального фонда Минстратегпрома позволит финансировать инновационные проекты, осуществлять технологическую поддержку предприятий ОПК, а также эффективно использовать и распоряжаться государственным имуществом.

В контексте международного сотрудничества Министерством организовано и проведено 29 международных встреч относительно углубления сотрудничества в сфере стратегической промышленности, обеспечено участие в 6 межправительственных двусторонних торгово-экономических комиссиях и в 6 международных специализированных мероприятиях, подписано 4 Меморандума о взаимопонимании. Проводится диалог с Турецкой Республикой, Саудовской Аравией, Республикой Индия относительно актуализации НИОКР, прежде всего в авиационной отрасли. Оказано институциональное содействие предприятиям-спецэкспортерам ГК "Укроборонпром" относительно дальнейшего развития сотрудничества с Пакистаном, Ираком и Катаром. Проводится активная работа с Агентством Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) относительно углубления сотрудничества и скорейшей интеграции в гражданское авиационное сообщество ЕС.

Усилиями Минстратегпрома реанимирована деятельность Офсетной комиссии при КМУ и осуществлен комплексный осмотр состояния выполнения офсетных обязательств согласно действующим договорам. Инициирован ряд изменений в нормативно-правовую базу по вопросам офсета в оборонно-промышленной сфере с целью системного усовершенствования механизма функционирования и имплементации офсетных договоров.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В целом коллективом Минстратегпрома действительно выполнен довольно значительный объем работ за год своего существования. Конечно, хотелось бы большего, однако главное, что базис для дальнейших действий уже заложен. Реформа ОПК и стратегических отраслей промышленности Украины сдвинулась с мертвой точки. Впереди еще много работы. Среди приоритетных задач на краткосрочную перспективу – организация закупок ВВТ по новым правилам и утверждение целевых научно-технических программ развития космической отрасли и авиационной промышленности. Искренне верю, что все будет успешно реализовано.

Минстратегпром нацелен на реформу украинской оборонной и авиакосмической промышленности и вывод ее на новый качественный уровень в контексте создания современного производственного процесса, надлежащих условий труда для граждан и качественной продукции, которая будет отвечать лучшим мировым стандартам, в том числе стандартам НАТО. Вполне достижимой целью является налаживание полного цикла производства образцов вооружения, военной и авиакосмической техники для обеспечения Вооруженных Сил и других силовых структур Украины всем необходимым для решения задач безопасности и обороны нашего государства и закрепления его в промышленном пуле ведущих стран мира.

Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

По материалам: Укринформ