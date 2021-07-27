Кент прокомментировал возможность санкций США против Тупицкого

25.07.2021 16:41

Укринформ

Временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против Александра Тупицкого.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Укринформ.

В частности, на вопрос о том, что, по данным источника Радио Свобода, Киев обращался к Вашингтону с призывом применить против Тупицкого такие же санкции, как и в отношении олигарха Игоря Коломойского, он ответил: «Мы всегда ищем возможность использовать механизмы в нашем законодательстве, чтобы поддержать верховенство права и бороться с коррумпированными официальными лицами. Я могу сказать только это».

По просьбе подтвердить или опровергнуть, действительно ли было такое обращение, Кент ответил: «Посмотрим».

Как сообщалось, 16 июля в Офисе генерального прокурора заявили, что Тупицкому объявили новое подозрение – в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что, по версии ОГП, привело к подделке информации.

Кроме того, в Государственном бюро расследований сообщали, что, кроме вмешательства в автоматизированное распределение судебных дел, Тупицкого проверяли на причастность еще к одному возможному уголовному преступлению, а именно: самовольному присвоению властных полномочий.

В отношении Тупицкого уже рассматривается уголовное дело, которое касается давних обвинений в подкупе свидетеля, который, как утверждается, он мог совершить еще до прихода на работу в КСУ.

Также в отношении него рассматривалось, но было закрыто дело, касающееся конфликта интересов и недекларирования земельного участка в ныне оккупированном Крыму.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. 26 февраля своим указом Президент продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.

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Тупицкий обжаловал в ВС указы о своем отстранении от должности судьи КС.

27 марта Президент отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.

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14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ Президента Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

В ВС обосновали свое решение тем, что Президент не имеет полномочий увольнять судью Конституционного суда.

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В Офисе Президента заявили, что на это решение ВС будет подана апелляция.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ