Для Президента принципиально значительно активизировать работу СБУ – Подоляк

26.07.2021 21:34

Укринформ

Кадровые изменения в управлении Службой безопасности демонстрируют необходимость трансформации спецслужбы, ее активизации в вопросах борьбы с контрабандой и подготовки к предстоящей реформе.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии, предоставленном Укринформу.

"Президент Владимир Зеленский сегодня принял ряд кадровых решений для Службы безопасности Украины. Перед этим глава Службы также сделал несколько важных кадровых шагов. В частности есть соответствующие решения по Андрею Наумову и Андрею Трипилцу: они уволены. Есть также соответствующие президентские указы об увольнении Алексея Корнейчука, Василия Малюка, Руслана Баранецкого. Также есть изменения в регионах – Виталий Монастырецкий освобожден от должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области. В свою очередь Сергей Андрущенко перешел на должность первого заместителя председателя СБУ", – рассказал он.

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Подоляк отметил, что эти кадровые изменения отражают необходимость трансформации СБУ, а также свидетельствуют об "абсолютно системном подходе" Президента к изменениям, которые происходят в наших специальных службах.

"Эффективность, четкое понимание новых вызовов, а главное – конкретные результаты в конкретных направлениях. Для Президента важно – значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы на этом направлении в последнее время", – подчеркнул советник главы ОП.

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Кроме того, среди ключевых причин кадровых изменений Подоляк назвал необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.

"Обычно после принятия любого базового закона тратится еще минимум полгода для адапатции, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы – чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях", – подчеркнул он.

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В то же время советник руководителя Офиса Президента государства отметил, что любая трансформация – это, прежде всего, изменения административного состава.

"Нужны новые управленческие решения. Нужны большая мобильность и скорость в принятии решений. Нужны, наконец, доведенные до логического завершения уголовные дела, в которых речь идет о конкретных вызовах нашей национальной безопасности", – добавил Подоляк.

Как сообщалось, ранее в понедельник Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в системе Службы безопасности Украины, в частности освободил Руслана Баранецкого от должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. На это место был назначен заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко.

Василий Малюк освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы.

Алексей Корнейчук освобожден от должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности и Виталий Монастырецкий – от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ