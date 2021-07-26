Зеленский провел кадровые изменения в СБУ – кого уволил

26.07.2021 20:23

Укринформ

Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в системе Службы безопасности Украины, в частности уволил двух первых заместителей главы СБУ Руслана Баранецкого и Василия Малюка.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства, передает Укринформ.

"Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины. Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Был также уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Василий Малюк.

Кроме того, Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

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Также уволен с должности начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий – с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области.

В Офисе Президента объяснили, что основной целью Президента при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, что будет соответствовать содержанию реформы ведомства, – и соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной Раде.

«Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению», – отметил Зеленский.

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Но, как уточнил Президент, уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений, и государство нуждается в гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач.

«Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать», – подчеркнул он.

В ОП отметили, что по экспертным оценкам, вследствие деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 миллиардов гривень.

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Подчеркивается, что фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.

«Конкретный результат должен быть ощутим как на границе, так и во всех институтах государства, которые ответственны за чистоту экономических процессов», – подчеркнул Президент.

По материалам: Укринформ