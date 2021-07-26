Кто такой советник Президента Украины и что он может – Зеленский утвердил новые положения

Кто такой советник Президента Украины и что он может – Зеленский утвердил новые положения

26.07.2021 12:41

Укринформ

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о советнике Президента Украины.

Как передает Укринформ, соответствующий указ №309/2021 размещен на сайте главы государства.

"Утвердить Положение о Советнике Президента Украины. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 12 ноября 2014 года № 870 "О Советнике Президента Украины", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Согласно Положению, советник назначается на должность и освобождается от должности Президентом, подчиняется непосредственно главе государства.

Основные задачи советника – разработка и внесение в установленном порядке предложений по осуществлению полномочий главы государства в определенной сфере.

В соответствии с возложенными задачами советник: анализирует политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за её пределами, по результатам такого анализа готовит и подает предложения; осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации; осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию.

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Советник привлекается к: изучению предложений, предоставлению консультаций по вопросам стратегического характера по реализации национальных интересов и сохранению национальных ценностей Украины; экспертизе законов, поступивших на подпись главе государства, проектов законов Украины, которые предлагаются для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Он также осуществляет анализ актов Кабинета Министров Украины, нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым, актов Совета министров Автономной Республики Крым, решений председателей местных государственных администраций и подготовки предложений по приведению в соответствие с Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины или приостановлению действия , отмене таких актов, решений.

Советник обрабатывает предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия Президента Украины с органами государственной власти и органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями; готовит материалы к пресс-конференциям, выступлениям, встречам и поездкам; проекты посланий, докладов и выступлений Президента Украины; предложений по проведению мероприятий с участием Президента; организует и проводит семинары, конференции, круглые столы.

Советник выполняет поручения руководителя Офиса Президента Украины; осуществляет мониторинг ситуации в регионах, готовит и вносит предложения по урегулированию проблемных вопросов; осуществляет по поручению Президента другие функции.

Работа советника направляется Президентом Украины.

Как сообщал Укринформ, 16 июля Зеленский своим указом ввел министра внутренних дел Дениса Монастырского в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны и вывел оттуда Арсена Авакова.

По материалам: Укринформ