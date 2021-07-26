Голосование ОРДЛО на выборах в Госдуму – в КИУ сказали, что может сделать Украина

Голосование ОРДЛО на выборах в Госдуму – в КИУ сказали, что может сделать Украина

26.07.2021 20:08

Укринформ

МИД Украины и другие ответственные органы должны проводить более активную политику относительно решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ, возможно, созвать заседание ООН.

Как передает Укринформ, об этом сказала заместитель директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире телеканала "Дом".

Она напомнила, что Министерство иностранных дел Украины уже обнародовало свое заявление, в котором говорится, что Россия нарушает и международное право, и Конституцию, и законы Украины, раздавая паспорта и призывая украинских граждан голосовать на выборах в Госдуму.

"По поводу действий наших западных партнеров – хотелось бы увидеть от них более активные действия", – подчеркнула Линник.

Читайте также: Украина призывает ОБСЕ дать оценку легитимности выборов в Госдуму с «голосованием» ОРДЛО

По ее словам, украинское внешнеполитическое ведомство также должно быть более активным в коммуникации по этому вопросу с международными организациями и странами-партнерами.

"Можно было бы предложить МИД Украины и другим ответственным органам проводить более активную политику по этому вопросу и, возможно, созвать заседание Организации Объединенных Наций. Это нужно сделать для того, чтобы были определенные резолюции, которые стали бы предпосылкой для дальнейших санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также других членов различных сообществ этих западных государств, которые поддерживают основы демократии в мире", – сказала заместитель директора КИУ.

Читайте также: Кремль рассчитывает получить в ОРДЛО дополнительно 2% на выборах Госдумы – Арестович

Кроме того, Линник отметила, что пока не подготовлена ​​законодательная база относительно того, как Украина будет поступать с украинцами из ОРДЛО, которые получили российские паспорта и участвовали в выборах в Госдуму России.

"Пока не подготовлена ​​законодательная база о поступках такого рода. Очевидно, что дальше в украинском законодательстве можно будет принять более мягкие меры. Потому что нигде не гарантировано, что эти люди примут такое решение о голосовании не по принуждению", – отметила она.

По ее мнению, со стороны Украины не будет жестких санкций против людей, а все страшилки, которые распространяет по этому вопросу Российская Федерация, неоправданны.

"Просто такими страшилками они поддерживают созданные Россией же мифы о том, что в Украине ждет этих украинских граждан, которые возможно оставили у себя украинские паспорта, взяв паспорта Российской Федерации. Поэтому украинским гражданам, которые даже взяли российские паспорта по принуждению или будут голосовать по принуждению, очевидно, не будет угрожать ничего с украинской стороны при реализации процесса деоккупации и реинтеграции", – подчеркнула Линник.

Читайте также: В ОРДЛО раздали 630 тысяч российских паспортов – Данилов

Как сообщал Укринформ, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения по привлечению населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины в запланированных на сентябрь этого года выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании.

Фото ілюстративне: vsim.ua

По материалам: Укринформ