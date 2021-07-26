Арестович рассказал, чего в ТКГ ожидают от нового спецпредставителя ОБСЕ

25.07.2021 16:45

Укринформ

Украина ожидает от нового специального представителя председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена четкой позиции относительно того, что Россия является стороной конфликта на востоке.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале «Дом» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает Укринформ.

"Ожидаем от него (Киннунена – ​​ред.) четкого и беспристрастного отношения к тому, что происходит, занятия четкой позиции", – сказал Арестович.

Он напомнил, что в ТКГ также изменились модераторы от ОБСЕ в политической и гуманитарной подгруппах.

"Один из них продолжил действующую практику очень дипломатично (речь идет о французском дипломате Сильви-Аньес Бермане – ред.). А другая – координатор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер – сразу дала России понять, что Россия является стороной конфликта и иллюзии по этому питать не надо. И что все договоренности касаются России и Украины. И что Трехсторонняя контактная группа – это группа России, (Украины) и ОБСЕ. После чего российская делегация упала в прострацию и сказала, что вот как мы печально начинаем, что мы ожидали другого и так далее", – сообщил Арестович.

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Позицию, аналогичную Шарлотте Реландер, украинская делегация ожидает и от Киннунена.

"Мы хотим, чтобы новый главный спецпредставитель ОБСЕ понял, что стороной конфликта является Российская Федерация, и так строил всю систему отношений и моделировал переговоры", – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

При этом он отказался детально оценить работу предыдущего руководителя ТКГ Хайди Грау.

"Мы благодарны Хайди Грау за ее полуторагодичные усилия, желаем ей успеха на новом поприще, где она себя видит и найдет. В ее работе были свои преимущества и свои недостатки, и я думаю, что сейчас не время об этом говорить. Сейчас нужно смотреть, что будет делать новый спецпредставитель, и куда пойдут переговоры. Ибо мир стремительно меняется. Безопасность ситуации в Украине, вокруг Украины, в Европе тоже очень сильно меняется", – подытожил Арестович.

Как сообщалось, новым специальным представителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он возглавит переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. К своим обязанностям Киннунен приступит 1 августа.

По материалам: Укринформ