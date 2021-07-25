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«Восточное партнерство»: неприятные сюрпризы для Кремля

21.07.2021 14:30

Укринформ

От Батумского саммита через встречу Путина с Алиевым и до «Славянского базара»

«Восточное партнерство» формировалось в 2009-2010-х годах. И за прошедшие двенадцать лет произошло слишком много изменений, чтобы оно могло остаться в прежнем виде. А на этой неделе его расслоение, переформатирование стало особенно очевидным. Причем, что показательно, для Кремля это оказалось настолько дискомфортным событием, что роспроп решил на этой теме пока не оттаптываться.

БАТУМСКИЙ САММИТ И УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОСПРОПА

Саммит «Ассоциированного трио» в Батуми на высшем президентском уровне (Грузия – Саломе Зурабишвили, Молдова – Майя Санду, Украина – Владимир Зеленский) открывал большие возможности для российской пропаганды. Из традиционных для нее ингредиентов – оговорки, процедурные неловкости, забавные казусы – можно было приготовить привычный издевательский пропагандистский коктейль.

По материалам: Укринформ