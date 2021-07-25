Вместо Монастырского: ЦИК признала Швачко избранным народным депутатом

23.07.2021 16:32

Укринформ

Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", – зачитала текст постановления секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

По ее словам, такое решение принято в связи с решением Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

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Как сообщалось, Верховная Рада 16 июля назначила народного депутата из фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 парламентарий.

В связи с этим парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия, а ЦИК не позднее 6-го дня после поступления такого решения ВР должна признать избранным народным депутатом следующего по очередности в списке "СН" кандидата, которым является №139 Антон Швачко.

После признания избранным в соответствии со ст. 101 закона "О выборах народных депутатов Украины" происходит регистрация избранного депутата. Для этого ему необходимо не позднее чем на 20 день подать в ЦИК документы, определенные указанной статьей закона (например, документы об увольнении с работы, не совместимой с депутатским мандатом или копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата, поданного в соответствующий совет).

По материалам: Укринформ